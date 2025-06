GB, via libera della Camera dei Comuni all’eutanasia

E’ arrivato il via libera definitivo all’eutanasia a Londra da parte della Camera dei Comuni. La proposta di legge approvata è destinata a legalizzare per la prima volta in Gran Bretagna il diritto dei malati terminali adulti al suicidio assistito. L’iniziativa era già stata approvata in prima lettura dai deputati a novembre con 330 sì e 275 no, ma c’erano state forti divisioni bipartisan all’interno dei vari partiti.

Il testo ha ricevuto 314 voti a favore e 291 contrari. Ora la proposta di legge passa alla Camera dei Lord, dove il sì di una maggioranza pro eutanasia appare scontato.

La legge consentirà ai maggiorenni di 18 anni malati terminali in Inghilterra e Galles di scegliere di porre fine alla propria vita assumendo autonomamente farmaci letali. tgcom24.mediaset.it