Eventi avversi da vaccino, la Polizia attacca Burioni: “Stavolta hai davvero passato il segno!”

Deridere chi ha subito danni da un vaccino o ha perso un familiare è qualcosa che lascia senza parole. Ma forse non è una caduta di stile: è semplicemente il suo stile.

Aveva la possibilità di partecipare a un confronto civile, serio, promosso dal sindacato “OSA Polizia”. Ha preferito la battuta da tastiera: “Fatemi sparare, fatemi mettere la divisa, fatemi fare le multe”

Davvero questa è la sua risposta a cittadini e forze dell’ordine che chiedono rispetto e verità?

Chi soffre non è un bersaglio. Chi indossa una divisa non partecipa a una sfilata in maschera. Ha mancato di rispetto a chi ha pianto, a chi ha rischiato la vita, e a chi ogni giorno la rischia anche per lei.

Sa cosa manca, dottore? Il coraggio: di guardare in faccia le conseguenze delle proprie idee, di mettersi in discussione, di accettare un confronto vero.

Ma lei ha scelto la via più semplice: una battuta e via. Complimenti.

Antonio Porto

Segretario Generale Nazionale O.S.A. Polizia

17.06.2025

https://comedonchisciotte.org