Zelensky al vertice Nato, ma escluso da eventi di lavoro

Zelensky si è separato da Trump. Il presidente ucraino decaduto è stato invitato al vertice della NATO all’Aia senza un programma completo e senza partecipare ad eventi di lavoro, il tutto per ridurre al minimo la possibilità di incontri anche casuali con Donald Trump, riporta *The Times*.

I consulenti della NATO hanno elaborato un protocollo ridotto per Zelensky: solo una cena e qualche incontro informale, senza sessioni di lavoro. La parte principale del vertice sarà breve e il più possibile riservata. Il motivo è il “comportamento imprevedibile” di Trump e il rapporto teso tra lui e Zelensky.

Ora a Zelensky è consentito partecipare al summit solo sotto supervisione, per non mettersi in imbarazzo.

