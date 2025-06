Rapinatori in gioielleria, fumogeni per coprirsi la fuga: parlavano spagnolo

TRIESTE, 15 GIU – Una gioielleria è stata rapinata intorno all’ora di pranzo nel centro commerciale “Giulia” da parte di due uomini che – a volto coperto e vestiti di nero – sono entrati e, dopo aver spaccato alcune vetrine con un martello, hanno arraffato tutti i preziosi che potevano. Subito dopo sono fuggiti a piedi accendendo alcuni fumogeni, per coprirsi la fuga. Non è escluso che anche all’arrivo, per creare confusione, abbiano acceso fumogeni.

Secondo quanto si apprende, all’interno del negozio c’erano due commesse che sono state colte di sorpresa dai due rapinatori che hanno compiuto una azione fulminea. Sul posto sono accorsi agenti della Polizia che hanno immediatamente avviato i rilievi e cominciato le indagini.

Gli investigatori stanno anche vagliando le immagini delle telecamere della zona e anche quelle del circuito di videosorveglianza. Non sarebbe stato ancora quantificato il bottino della rapina. Secondo alcuni media locali i due rapinatori avrebbero scambiato tra di loro parole in spagnolo. (ANSA)