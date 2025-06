Roma Pride, organizzatori: “Siamo un milione”

È il giorno del Roma Pride e sotto il sole cocente della Capitale una folla oceanica sfila per i diritti Lgbtq+. “Siamo un milione”, è il grido degli organizzatori del Roma Pride quando il corteo si sta avvicinando al Colosseo. Oltre 40 i carri allegorici che hanno attraversato il centro di Roma, partendo da piazza della Repubblica, e che termineranno la sfilata alla Croisette a Caracalla.

Tra le tante bandiere arcobaleno, anche quelle della Palestina. Sui alcuni cartelli si legge: “Free Gaza, free Palestine”.

Tre motociclisti hanno dato il via al corteo. Subito dietro la testa della parata con lo striscione ‘Fuorilegge’ retto, tra gli altri, dal portavoce della parata capitolina, Mario Colamarino, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Siamo qui per i diritti di tutte e tutti, per avere un’Italia più inclusiva ed equa, migliore di quella che abbiamo adesso. Fuorilegge perché è quello che siamo in questo Paese oggi, dobbiamo combattere e dobbiamo essere in tanti”, ha detto il portavoce Colamarino.

Su un carro del Pride di Roma sono state appese quattro sagome a testa in giù, raffiguranti Donald Trump, J.K. Rowling, Bejamin Netanyahu ed Elon Musk. È il camion, tra i 40 che stanno sfilando nella Capitale per la parata arcobaleno, da cui sventolano più bandiere palestinesi. Accanto una ragazza tiene un cartello con su scritto: “Amore libero come la Palestina”. ADNKRONOS