UE: “Ungheria consenta Pride a Pécs”

Nuovo appello della Commissione europea a Budapest per consentire lo svolgimento del Pride nella cittadina ungherese di Pécs

BRUXELLES – – “La nostra è un’Unione di uguaglianza, dove puoi essere chi sei e amare chi vuoi”, scrivono su X i commissari Ue alla Giustizia, Michael McGrath, e alle Pari opportunità, Hadja Lahbib. (senza gay pride non si possono amare?, ndr)

“I cittadini di Pécs – aggiungono – dovrebbero poter marciare pacificamente per difendere il loro diritto a riunirsi e vivere senza paura. Siamo al fianco della comunità Lgbtiq, in Ungheria e in tutti gli Stati membri”. ANSA