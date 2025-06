Toscana pride, “laboratori per bambin3”

“Qualcuno di sinistra, magari il Presidente della Regione Toscana visto che patrocina l’evento, potrebbe spiegarmi cosa sono i “bambin3” ?

Dei “cerchi di confronto” per “adult3” francamente me ne infischio, ma cosa fanno in un “laboratorio” dell’arcigay dei bimbi di 6 anni?

E le mamme ed i papà di questi figlioli?

Spero che il Toscana Pride ed il resto dei gay pride non si trasformino, come spesso accade, in sfilate di carnevale ricche di atti osceni in luogo pubblico.”

Lo scrive su X il deputato Rossano Sasso (Lega)