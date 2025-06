Vaccini autoreplicanti, lettera aperta al Governo in carica

L’uso di saRNA in esseri umani sani pone problemi di sicurezza senza precedenti, che sono stati solo parzialmente studiati

di Armando Manocchia – “Nel tempo dell’inganno universale dire la verita’ è un atto rivoluzionario”. E la verità è che uno dei massimi esperti italiani, Maurizio Federico, ricercatore virologo e responsabile del Centro Nazionale per la Salute Globale dell’Istituto Superiore di Sanità, ha pubblicato uno studio in cui spiega che: sta per essere commercializzato in Europa Kostaive, il primo vaccino antiCovid autoreplicante. Ultima frontiera della vaccinologia, non solo ha la capacità di riprodursi per un tempo indefinito nel corpo di chi lo riceve, ma può trasmettersi anche ad altre persone e animali, senza barriere di specie, persino per via aerea.

Il meccanismo biologico di diffusione e i gravi possibili effetti avversi sono descritti in dettaglio in una recente ricerca pubblicata sull’International Journal of Molecular Sciences a firma appunto di Maurizio Federico, dell’Istituto Superiore di Sanità.

Si legge nella ricerca: L’uso di saRNA in esseri umani sani pone problemi di sicurezza senza precedenti, che sono stati solo parzialmente studiati. Non si sa nulla sulla possibile diffusione delle molecole di saRNA le cui caratteristiche peculiari è la loro efficienza nel replicarsi proprio come fanno i genomi virali. A differenza del ciclo replicativo dei virus autentici, è atteso che le molecole di saRNA a lunghezza intera si accumulano intracellularmente poiché non possono fuoriuscire dalle cellula. A differenza di altre specie virali, il genoma degli alfavirus si diffonde efficacemente nelle particelle virali emergenti e, come dimostrato per il virus della Chicungunya, anche nelle EV (Spike).

L’eccessiva redistribuzione di saRNA che esprime Spike potrebbe esarcerbare gli eventi avversi già descritti per i vaccini a base di RNA nonché aumentare il numero di cellule che possono essere attaccate e uccise dalla risposta immunitaria anti Spike evocata.

In primo luogo molti autori hanno dimostrato che le EV circolanti possono migrare facilmente nei tessuti polmonari. A questo proposito è stato dimostrato che le EV associate al genoma SFV difettivi per l’espressione delle proteine del capside si replicano nei polmoni in modo efficiente, comunque più efficiente del virus wilde -type stesso .

In secondo luogo, quantità ben rilevabili di EV sono state trovate associate alle esalazioni polmonari. Pertanto, oltre ai fluidi corporei le esalazioni polmonari potrebbero essere un modo per trasmettere le EV che incorporano saRNA, aprendo nel contempo la possibilità di un impatto ambientale. Inoltre le EV non riconoscono barriere di specie efficaci.

Come si evince si tratta di un azzardo senza precendenti che coinvolge tutta l’umanità e di cui non si capisce né l’utilità, né la necessità. Tuttavia la Commissione europea, guidata da Ursula Gertrud Albrect, lo ha approvato lo scorso febbraio, dando tempo agli stati membri di esprimersi entro lunedì 9 giugno 2025.

Ho il dovere di ricordare che i peggiori attentati alle libertà individuali, alla dignità della persona, all’integrità della natura, alla bellezza ed alla felicità di vivere, sono stati effettuati lentamente ed inesorabilmente in nome del progresso e della scienza e sempre con la complicità costante delle vittime, ignoranti e sprovvedute.

L’Italia non può correre il rischio di contaminare il Pianeta con un vaccino autoreplicante dagli effetti devastanti per colpa di persone ignoranti e sprovvedute. Per questo facciamo appello al governo in carica affinché si opponga e rigetti l’approvazione di questa arma biologica di distruzione di massa e poi apra un confronto politico e scientifico per decidere, una volta per tutte, che i cd vaccini devono essere una libera scelta. Punto e basta.

Armando Manocchia

