Padova 14 giugno: manifestazione internazionale sui danni da vaccino

TROPPI SILENZI, TROPPI DANNI, TROPPE VITTIME. PADOVA 14 Giugno – Ore 11.30 / 19.00 – Prato della Valle

Non possiamo più tacere.

Negli ultimi anni, migliaia di persone in tutto il mondo hanno subito effetti avversi gravi, invalidanti o fatali dopo la somministrazione di vaccini. Famiglie distrutte, vite spezzate, silenzi imposti.

Ogni segnalazione ignorata, ogni voce zittita, è un passo indietro per la verità e la giustizia.

Non siamo contro la scienza. Siamo contro l’omertà.

Siamo contro la censura, l’arroganza del potere, la negazione del dolore vissuto da tante persone reali.

Scendiamo in piazza per chiedere:

• Verità sui dati e sulle sperimentazioni.

• Giustizia per chi ha pagato il prezzo più alto.

• Libertà di scelta, di parola, di cura.

Unisciti a noi. Per chi non può più parlare. Per chi ha ancora il coraggio di farlo.

https://sindacatodazione.com