Misteriosi manifesti a Roma: “Guarda cosa mi ha fatto LEONARDO!!”

Da qualche giorno, nel silenzio omertoso dei media mainstream, sono comparsi a Roma questi manifesti e continuano ad apparire nelle vie principali della Città

di Agata Iacono per www.lantidiplomatico.it – Di cosa si tratta? I manifesti, in italiano e in inglese, mostrano la fotografia di una bambina palestinese gravemente ferita con la dicitura “Guarda cosa mi ha fatto LEONARDO!!”. Naturalmente Leonardo è l’azienda Leonardo Spa, il primo produttore di armi nell’Unione Europea, il secondo in Europa, il 13° nel mondo (SIPRI).

Il manifesto invita ad inquadrare il QR code in basso per scoprire cos’è e cosa fa effettivamente Leonardo. Ogni cittadino, ogni passante, ogni turista, può autonomamente inquadrare il QR code col proprio cellulare e acquisire un filmato ampiamente documentato sulla responsabilità dell’azienda italiana nel genocidio che sta perpetrando Israele.

Ma perché proprio Leonardo?

Nell’ultimo bilancio aziendale, la stessa Leonardo definisce in sintesi il proprio profilo: «Leonardo è leader industriale e tecnologico del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza, forte di una presenza industriale in Italia, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Polonia e Israele».

Israele non è semplicemente un cliente, ma ospita stabilimenti e dipendenti di Leonardo.

La presenza diretta di Leonardo in Israele si deve a un’operazione conclusasi nel luglio 2022 con l’acquisizione della società israeliana RADA Electronic Industries, specializzata in radar per la difesa a corto raggio e anti-droni (vedi il comunicato della Campagna BDS Italia), e alla conseguente nascita della nuova società israeliana DRS RADA Technologies, che è – si noti – controllata da Leonardo DRS Inc. con sede negli Stati Uniti. Ha 248 dipendenti in tre sedi israeliane (uffici a Netanya, stabilimento principale a Beit She’an, centro ricerche presso il Gav-Yam Negev Tech Park di Beer Sheva), oltre ai nuovissimi uffici a Germantown, Maryland, ai margini dell’area metropolitana di Washington, D.C.

https://www.weaponwatch.net

Tra le tante iniziative per sensibilizzare la popolazione e informarla, l’idea di utilizzare il “vecchio” strumento della cartellonistica, dei tazebao, per manifestare e comunicare, associato alla possibilità tecnologica di acquisire informazioni e approfondire, è veramente geniale.

I manifesti possono essere rimossi, naturalmente, ma basta una foto per essere riprodotti, restare in memoria e essere riproposti all’infinito in ogni città italiana, in ogni punto cruciale di raduno, senza che vi siano motivi di censura.

E non solo.

È una risposta discreta ma gridata, a chi sta cercando di cambiare narrazione dopo più di 600 giorni di orrore in diretta streaming.

L’operazione gattopardesca di autoassoluzione, infatti, non individua i veri responsabili, non li cita, non li condanna. Si limita ad un fastidioso piagnisteo buonista che cerca in Netanyahu il capro espiatorio. Non pretende l’unica cosa che il governo italiano e i neo convertiti Stati europei devono fare: riconoscere la complicità e interrompere qualsiasi rapporto diplomatico e commerciale con Israele.

La multinazionale Leonardo ha confermato direttamente ad “Altreconomia” l’assistenza e l’export di pezzi di ricambio per i velivoli M-346 sui quali si addestrano i piloti dell’aviazione di Tel Aviv. L’esecutivo italiano, (alias Crosetto e Tajani), aveva assicurato pubblicamente lo “stop”, ma è stato smentito dalla stessa Leonardo SPA e dai suoi bilanci.