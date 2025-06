Bologna, aggredisce guardia giurata e tenta di rubargli la pistola: arrestato bengalese

Un uomo di 35 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Bologna per due aggressioni avvenute, in momenti differenti, all’interno della stazione di Bologna. L’arresto è avvenuto la mattina del 3 giugno.

Come scrive la questura in una nota, a fine maggio il 35enne aveva aggredito una guardia giurata che gli aveva chiesto di allontanarsi dalla stazione perché stava disturbando alcuni viaggiatori. Dopo l’iniziale diverbio, il cittadino del Bangladesh ha aggredito il vigilante, tentando anche di sfilargli la pistola. L’uomo era stato arrestato in flagranza di reato e, in seguito al processo per direttissima, era stato rilasciato e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Pochi giorni dopo la prima aggressione, lo stesso uomo ha aggredito immotivatamente una bambina di 10 anni che si trovava nel sottopassaggio della stazione insieme ai compagni di classe e ai loro docenti. Il 35enne ha spinto a terra la bambina e l’ha colpita con un calcio. Nel trambusto l’aggressore è riuscito a fuggire via, mentre la bambina è stata portata in ospedale con una prognosi di 21 giorni per trauma cranico.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza, l’uomo è stato riconosciuto dagli agenti della polizia ferroviaria. Nel frattempo, l’autorità giudiziaria ha trasformato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in custodia cautelare in carcere. Il 35enne è stato rintracciato la mattina del 3 giugno, ed è stato portato in carcere in esecuzione della misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari.

www.bolognatoday.it