Un giovane, cittadino di origini georgiane, residente a Udine, è ricoverato in ospedale, in gravissime condizioni, dopo essere stato colpito con un martello nel corso di una violenta lite che è avvenuta ieri, attorno alle 5, all’esterno di una nota discoteca di Lignano Sabbiadoro (Udine).

Soccorso sul posto il ragazzo è stato elitrasportato direttamente a Udine in codice rosso. Indagini in corso. Le cause sono al vaglio delle forze dell’ordine.