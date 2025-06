Milano, straniero accerchiato da gang di nordafricani per rapina

Se l’è vista brutta un uomo di 28 anni, nella notte tra venerdì e sabato, in centro a Milano. Erano le 2: l’uomo (un peruviano) stava passeggiando in via del Torchio, vicino a via Torino, quando all’improvviso un gruppo di giovani nordafricani l’ha accerchiato nel tentativo di rapinarla.

Il tentativo di rapina

Erano almeno 6 o 7, secondo il racconto della stessa vittima. Il gruppo ha tentato di togliergli il telefono dalla tasca dei pantaloni, ma senza riuscirci. A un certo punto i ragazzi si sono dileguati. La vitima ha chiamato le forze dell’ordine: la polizia, sul posto, è riuscita a rintracciarne due. Si tratta di un marocchino di 25 anni e un tunisino di 23 anni, entrambi con precedenti. Sono stati arrestati e portati a San Vittore.

