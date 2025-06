Parma: straniero molesta una donna e le sputa addosso, poi scatta la rissa

Ha strattonato, insultato e sputato addosso ad una ragazza in viale Bottego a Parma, di fronte alla stazione ferroviaria di Parma

Un uomo di origine straniera si è reso protagonista dell’episodio verso l’una di notte tra venerdì 30 e sabato 31 maggio. Dopo la segnalazione di un litigio in strada tra un uomo e una donna la polizia si è portata sul posto. Mentre gli agenti di una pattuglia ascoltavano il racconto della donna – che ha riferito di essere stata vittima di molestie – una seconda pattuglia si è diretta verso piazzale Dalla Chiesa, la zona verso cui era scappato l’uomo, protagonista dell’episodio di violenza.

Ad un certo punto, vicino alla stazione, si sono imbattuti in una rissa, che stava coinvolgendo quattro uomini. Secondo quanto poi verificato dai poliziotti tre di loro si erano attivati per cercare il presunto molestatore della donna. Sono stati tutti portati in Questura e denunciati per i reati di rissa e lesioni personali.

www.parmatoday.it