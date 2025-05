Catania, parcheggiatore abusivo extracomunitario uccide un 30enne

Un parcheggiatore abusivo, al culmine di una lite, ha ferito mortalmente a coltellate il dipendente di una delle più note pasticcerie di Catania, colpendolo a braccia, tronco e addome. La vittima, 30 anni, è morta dopo il suo trasferimento all’Ospedale Cannizzaro.

Il posteggiatore, un extracomunitario, ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dalla polizia e arrestato in flagranza di reato per omicidio aggravato. L’aggressione è avvenuta sul lungomare Ognina, in piazza Mancini Battaglia. La lite non sarebbe collegata all’attività illegale dell’arrestato. tgcom24.mediaset.it

Scrive cataniatoday.it che un dipendente della pasticceria Quaranta ha riferito che il posteggiatore in questione aveva già creato problemi di ordine pubblico nei mesi scorsi. Dopo alcuni controlli delle forze dell’ordine, si era allontanato da piazza Mancini Battaglia, ma era tornato in azione da pochi giorni, con atteggiamenti insistenti.

Nonostante il trasferimento d’urgenza all’ospedale Cannizzaro, il 30enne, padre di una bambina di 4 mesi, è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. L’aggressore ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato dalla polizia e arrestato con l’accusa di omicidio aggravato. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.