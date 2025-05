Netanyahu: “A Gaza non c’è carestia, anzi: la popolazione è in carne perché non fa esercizio”

È polemica sulle dichiarazioni del premier israeliano nel suo intervento all’International Holocaust Remembrance Alliance: Benyamin Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza. Ma che, al contrario, la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne perché “non fa molto esercizio fisico”.

Sulle accuse di aver causato una carestia a Gaza, il premier ha sottolineato che “è la moda del momento, la menzogna del momento. Beh, anche questa è falsa. Fin dal primo giorno, o dai primi giorni della guerra, abbiamo deciso una politica: ce la prendiamo con Hamas, non con la popolazione civile. Sia permettendole di lasciare i teatri di combattimento, sia fornendole beni essenziali: cibo, acqua, medicine. Questo è ciò che il diritto internazionale e il buon senso richiedono. E così abbiamo fatto. Quindi abbiamo fornito loro 1,8 milioni di tonnellate, 1,8 milioni di tonnellate di cibo e aiuti. È una quantità enorme. Ed è per questo che la gente non… non ha affatto una carestia di massa”.

Anzi, ha proseguito, “vi farò un semplice esempio. Prendiamo migliaia di prigionieri, li dividiamo in civili e combattenti e li fotografiamo. Potete vedere quelle fotografie, quei video. Qual è la prima cosa che fate quando prendete un prigioniero a Gaza? La prima cosa che fai è dire loro: “Toglietevi la maglietta. Vogliamo assicurarci che non ci sia un giubbotto esplosivo”. Migliaia e migliaia di prigionieri si tolgono la maglietta e non ne vedi uno, nemmeno uno emaciato dall’inizio della guerra a oggi. Anzi, vedi esattamente il contrario perché non fanno molto esercizio, certamente non nelle gallerie, ma ricevono cibo. E siamo accusati di farli morire di fame”.

