Bolzano, in monopattino con tasso alcolemico 4 volte oltre il limite: romeno sanzionato

Guidava il monopattino, in piena notte, in forte stato di ebbrezza

A Bolzano, i carabinieri, insospettiti dall’andamento del mezzo, hanno fermato il 30enne romeno che presentava evidenti sintomi riconducibili a uno stato di alterazione dovuto all’abuso di bevande alcoliche. Già noto alle forze dell’ordine, sottoposto ad accertamento mediante etilometro, il conducente ha fatto registrare un tasso alcolemico pari a 2,38 g/l alla prima prova e 2,16 g/l alla seconda, valori superiori di oltre quattro volte il limite previsto dalla legge.

Le sanzioni

Al conducente del monopattino, che manifestava una forte difficoltà nell’eloquio, sono state poi contestate diverse sanzioni tra cui, guida senza casco, mancanza delle frecce direzionali, mancanza del targhino obbligatorio e guida pericolosa.

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