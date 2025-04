Trump: ‘Meloni una dei veri leader del mondo’

La premier Giorgia Meloni e’ arrivata alla Casa Bianca per l’incontro con Donald Trump. “E’ una persona eccezionale” ha detto Trump al suo arrivo “Giorgia Meloni mi piace molto, è una dei veri leader del mondo. Una premier eccezionale e sta facendo un lavoro eccezionale in Italia”. Lo ha detto Donald Trump nell’incontro con la premier italiana alla Casa Bianca.

Meloni a Trump: troviamoci a metà strada

“Voglio invitare il presidente Trump in visita ufficiale in Italia e capire se c’è la possibilità quando viene di organizzare un incontro con l’Ue. Penso che la cosa migliore sia parlare francamente dei bisogni di parlare francamente dei bisogni ciascuno ha e trovarci a metà strada. Sono sicuro che insieme siamo più forti, sono qui per cercare la strada migliore per renderci entrambi più forti sulle due sponde dell’atlantico”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca.

Donald Trump si è detto “molto fiducioso” su un accordo commerciale con l’Ue

Accogliendo la premier Giorgia Meloni, il presidente americano ha risposto così a chi gli chiedeva se fosse fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l’Ue. “Sono sicuro che faremo un accordo commerciale equo con l’Ue”, ha aggiunto Donald Trump durante l’incontro con Giorgia Meloni alla Casa Bianca. (ANSA)