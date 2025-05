Decreto Sicurezza, ira della Boldrini

Che cosa prevede in sintesi il Decreto Sicurezza della Lega

• Tutela economica legale per le forze dell’ordine, purtroppo troppo spesso indagate nello svolgimento delle proprie funzioni.

• Pene più severe per chi aggredisce le forze di polizia.

• Giro di vite per le borseggiatrici (lady scippo) e sui ladri di case, con restituzione immediata degli immobili occupati.

• truffe agli anziani, nuovo reato con carcere fino a 6 anni.

• stop accattonaggio con coinvolgimento dei minori

• stop blocco stradale, con carcere fino a 2 anni per chi blocca la circolazione e lede il diritto al lavoro, alla mobilità e alla salute altrui.

• Stop alla violenza di piazza, con l’arresto differito per i violenti. (Deputato Rossano Sasso)

Boldrini contro il Decreto Sicurezza

“Il decreto Sicurezza, che sarebbe meglio chiamare decreto Repressione, reprime ogni forma di dissenso, reprime la possibilità di manifestare e anche la resistenza passiva e pacifica. Un decreto che lavora sulla repressione delle libertà, che contiene norme spaventose e risolve i problemi attraverso l’aumento delle pene. Quattordici nuovi reati e nove aggravanti. Continueremo a protestare contro questo provvedimento liberticida” così la deputata Laura Boldrini del Partito Democratico.