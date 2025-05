Paesi Bassi, Wilder chiede il rimpatrio di 10mila siriani

Geert Wilders alza il tono contro l’immigrazione: il leader dell’estrema destra olandese chiede di chiudere le frontiere ai richiedenti asilo e rimpatriare 10.000 siriani

In una nuova e pesante accelerazione della sua linea dura sull’immigrazione, il leader del Partito della libertà olandese (Pvv) ha dichiarato che il suo partito intende spingere per la chiusura totale delle frontiere ai richiedenti asilo entro poche settimane, con una minaccia esplicita: in caso contrario, il PVV si ritirerà dalla coalizione di governo.

“La nostra pazienza è finita. Gli elettori ci hanno dato un mandato chiaro e pretendono risultati immediati, soprattutto su asilo e immigrazione”, ha dichiarato Wilders in una conferenza stampa che ha scosso il già fragile equilibrio politico dell’Aia.

Rimpatrio dei siriani e stop ai centri d’accoglienza

Tra le proposte annunciate da Wilders figura un pacchetto di misure drastiche: chiusura dei centri di accoglienza, rimpatrio immediato di 10.000 rifugiati siriani, blocco del ricongiungimento familiare e divieto di costruzione di nuove strutture per i richiedenti asilo. “Coloro che abusano del diritto d’asilo devono essere espulsi” ha detto.

La maggior parte della Siria oggi è sicura”, ha affermato, citando esempi di Paesi europei, come la Germania, dove misure simili sarebbero già in atto. Wilders ha inoltre chiesto che vengano espulsi tutti i migranti condannati per reati sessuali o violenti.

https://it.euronews.com