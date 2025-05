Milano, devasta auto parcheggiate: arrestato egiziano

Ha visto un uomo intento a devastare le auto parcheggiate sotto casa sua e ha subito chiamato la polizia. Per il responsabile, un cittadino egiziano di 32 anni, sono scattate le manette: è stato arrestato dagli agenti con l’accusa di danneggiamento aggravato.

L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica 25 maggio, intorno alle 2.30, in via Ferrante Aporti a Milano. Un residente, svegliato dal trambusto, si è affacciato alla finestra e ha notato un uomo che stava prendendo a calci e pugni le auto in sosta lungo la strada.

Immediata la chiamata al 112: poco dopo, sul posto sono arrivati gli agenti della questura, che hanno rintracciato il 32enne ancora in zona e lo hanno arrestato.

