Bolzano: risse tra extracomunitari, inseguimento con machete

BOLZANO, 26 MAG – E’ di due arresti e una serie di denunce il bilancio di interventi della Questura di Bolzano dopo due risse, di cui una con un giovane armato di machete, avvenute nel fine settimana nelle vie del centro storico. Gli autori delle aggressioni sono cittadini extracomunitari, alcuni di loro ospiti dei centri emergenza freddo della città, apprende l’ANSA. Sui social girano video di una violenta rissa in piazza Domenicani e di un inseguimenti con il machete in via Museo. (ANSA)

🇮🇹 It’s the weekend — time for a machete battle, this time in Bolzano, Italy.

In the city center, tourists watch on in horror as two gangs of migrants attempt to settle a conflict with massively long machetes and sabers.

12 men reportedly involved. pic.twitter.com/g1npj4lKZa

