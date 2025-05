Picchia e rapina la madre, 18enne allontanato da casa

ISOLA DI CAPO RIZZUTO, 24 MAG – Ha picchiato la madre e l’ha rapinata della carta di credito. Per questo, un 18enne è stato sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alla persona offesa eseguita dai carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto.

Da tempo, secondo ricostruito dagli investigatori, il giovane offendeva e minacciava la madre per continue richieste di denaro che non venivano assecondate. Ultimamente si era spinto oltre, arrivando anche ad aggredirla fisicamente come nell’ultimo episodio, quando l’ha percossa e le ha rubato la carta di credito. I carabinieri lo hanno quindi denunciato per rapina e indebito utilizzo di sistemi di pagamento. (ANSA)