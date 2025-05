A Siena il lancio dell’European Vaccines Hub for Pandemic Readiness

La “Health Emergency Preparedness and Response Authority’s” (HERA) della Commissione Europea, attraverso la “European Health and Digital Executive Agency” (HaDEA), co-finanzia l’istituzione dell’”European Vaccines Hub for Pandemic Readiness” (EVH), un centro pan-europeo dedicato allo sviluppo di vaccini contro patogeni a rischio epidemico-pandemico.

Con la firma dell’Accordo di Finanziamento avvenuta il 21 maggio, si compie un passo trasformativo per il rafforzamento della capacità di risposta europea alle emergenze pandemiche. Il progetto EVH ha ricevuto un co-finanziamento quadriennale nell’ambito del programma EU4Health dell’Unione Europea, con un contributo di 101.995.339,00 euro e un costo totale stimato di 169.992.333,00 di euro.

“L’European Vaccines Hub rappresenta un’iniziativa trasformativa per rafforzare la capacità dell’Europa di rispondere alle emergenze sanitarie future – dichiara Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena -. Unendo le forze dei principali sviluppatori di vaccini in Europa, intendiamo stimolare l’innovazione e garantire un’autonomia strategica nella R&S e produzione vaccinale”.

