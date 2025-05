Tenta di uccidere la compagna e poi si spara, le due donne avevano una relazione

Erano legate sentimentalmente le due donne trovate una morta e l’altra gravemente ferita, entrambe a colpi d’arma da fuoco, alla periferia est di Napoli

NAPOLI, 22 MAG – Al momento non è noto il motivo scatenante della tragedia mentre è chiara la dinamica. A sparare un colpo di pistola alla testa di Daniela Strazzullo, 31 anni, che era alla guida dell’auto e che è rimasta gravemente ferita (è ricoverata in ospedale in imminente pericolo di vita), è stata Ilaria Capezzuto, 34 anni, che era seduta sul lato passeggero della vettura.

Dopo avere esploso il colpo, la 34enne è scesa dall’automobile e si è allontanata, di poco, prima di puntarsi la pistola alla tempia e sparare, uccidendosi. I carabinieri hanno sequestrato l’arma, una pistola calibro 9. Entrambe le donne sono risultate già note alle forze dell’ordine. La donna rimasta ferita sarebbe legata da vincoli di parentela con un presunto esponente della malavita partenopea. (ANSA)