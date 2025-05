Rutte: “Rafforzare i legami Nato-UE contro le minacce comuni”

Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha partecipato al Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea, riunito con i ministri della Difesa dei Paesi membri

Durante l’incontro, Rutte ha sottolineato l’importanza di rafforzare la cooperazione tra NATO e UE, alla luce delle crescenti minacce provenienti dalla Russia, dell’espansione militare della Cina e della persistente minaccia del terrorismo.

“Dobbiamo garantire che l’Ucraina abbia tutto il necessario per portare questa guerra a una conclusione duratura e sostenibile”, ha dichiarato Rutte, evidenziando l’importanza di aumentare la spesa per la difesa e la capacità produttiva dell’industria militare europea.

Nel corso degli ultimi mesi, il Segretario Generale ha ribadito più volte che l’Unione Europea rappresenta il partner “unico e insostituibile” della NATO. Secondo Rutte, evitare sovrapposizioni tra le strutture difensive delle due organizzazioni è essenziale per garantire una risposta coordinata ed efficiente alle minacce alla sicurezza globale. Intervenendo anche a fianco della vicepresidente della Commissione Europea, Kaja Kallas, Rutte ha richiamato l’attenzione sulla necessità di passare da una logica di gestione delle crisi a una mentalità di “preparazione in tempo di guerra”, definendo tale trasformazione come “urgente” per assicurare la prontezza dell’Alleanza. (ITALPRESS)