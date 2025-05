Milano, straniero in fuga dalla polizia cade dallo scooter e muore

Un ragazzo di 21 anni è morto a Milano dopo essere caduto in scooter mentre fuggiva da una pattuglia della polizia

È successo nella notte, intorno alle 03:30, nella periferia sud della città. Il giovane, di origine libica, avrebbe improvvisamente cambiato direzione dopo aver visto gli agenti: seguito, sarebbe poi caduto, sembrerebbe da solo. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso alla Clinica Humanitas di Rozzano, dove poi è deceduto.

In Pronto soccorso ci sono stati attimi di tensione con parenti e amici del 21enne ma, precisa la Questura, non ci sono stati tafferugli e non risultano feriti. I conoscenti erano arrivati per “piangere il loro caro defunto pretendendo di vedere il corpo”.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, tra la pattuglia che lo seguiva e lo scooter non c’è stato alcun contatto. Una volta perso il controllo del mezzo, il giovane sarebbe finito contro un semaforo rimanendo quindi gravemente ferito.

Moto e volante si sarebbero incrociati in viale Ortles intorno alle 03:15, provenendo da direzioni opposte. Lo scooter avrebbe repentinamente svoltato a sinistra, in via Cassano d’Adda, e gli agenti in auto, insospettiti dalla manovra, lo avrebbero seguito in via Cassano d’Adda. Lo scooter si sarebbe quindi allontanato velocemente ma poco dopo, all’incrocio con via Marco D’Agrate, avrebbe sbandato e sarebbe finito contro un semaforo. Sarebbe stato tutto molto veloce e la volante non avrebbe nemmeno azionato i dispositivi luminosi.

