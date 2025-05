Finlandia, studente accoltella tre compagne di scuola

Tre bambine sono state ferite in un attacco con coltello in una scuola elementare nel sud della Finlandia e uno studente è stato arrestato

“Secondo le informazioni attuali, le ferite sono state causate da un’arma da taglio”, ha dichiarato la polizia in un comunicato, aggiungendo che le bambine aggredite non sono in pericolo di vita. Come riporta il quotidiano locale Aamulehti le forze dell’ordine stanno esaminando del materiale pubblicato dal sospettato, per cercare indizi sul movente.

Il plesso scolastico nel quale è avvenuto il fatto si trova a Pirkkala, a circa 180 chilometri a nord della capitale Helsinki.

La madre di un ragazzo che frequenta la scuola di Vähäjärvi ha detto al giornale che la scuola aveva emesso un allarme rosso e ordinato agli studenti di rientrare in classe. Suo figlio era riuscito a inviarle un messaggio su quanto accaduto prima che i telefoni di tutti gli studenti fossero apparentemente portati via o ne fosse vietato l’uso.

“Siamo completamente all’oscuro di tutto. Presumo che nostro figlio non sia tra le vittime perché non siamo stati presi di mira. È terribile”, aveva detto la donna. Poco dopo però un’insegnante di classe ha comunicato che tutti i membri della classe del bambino stavano bene.

La testata racconta che la polizia ha circondato l’area scolastica e sta facendo allontanare le persone dalla scuola. Diversi genitori si sono riuniti vicino all’istituto per monitorare la situazione.

