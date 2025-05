Vannacci a Fratoianni: “unici intolleranti siete voi di sinistra”

Strepitoso intervento di Roberto Vannacci (Lega), che umilia e zittisce Fratoianni (AvS): ‘Gli unici intolleranti siete voi della sinistra, che con la violenza cercate di impedire agli altri di esprimersi, come accaduto a Gallarate e in altre città. Tu sei intollerante, Fratoianni, verso chi non la pensa come te. E guarda caso avete candidato e portato in Europa Ilaria Salis, indagata per aver spaccato la testa a una persona che non condivideva le sue idee.’

Strepitoso intervento di Roberto Vannacci (Lega), che umilia e zittisce Fratoianni (AvS): ‘Gli unici intolleranti siete voi della sinistra, che con la violenza cercate di impedire agli altri di esprimersi, come accaduto a Gallarate e in altre città. Tu sei intollerante,… pic.twitter.com/sTHKQywYBq — Davide Scifo (@strange_days_82) May 20, 2025