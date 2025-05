Putin: “Con Trump colloquio franco e molto utile”

La Russia è “pronta a collaborare con Kiev su un memorandum per un futuro trattato di pace”. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, dopo il colloquio telefonico con Donald Trump.

Si è conclusa la conversazione telefonica tra Vladimir Putin e Donald Trump, che il presidente russo ha definito “significativa, franca e molto utile”. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti. Un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina è possibile dopo aver raggiunto “appropriati accordi”. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, ai giornalisti .

Nel riferire la conversazione telefonica con Donald Trump, Vladimir Putin ha fatto capire che la Russia non è interessata a un cessate il fuoco immediato. Il presidente russo ha detto di avere “concordato” con quello americano che Mosca proporrà ed è pronta a lavorare ad “un memorandum” per un “possibile trattato di pace futuro” che stabilisca tra l’altro “un possibile cessate il fuoco per un certo periodo se i relativi accordi saranno raggiunti”. tgcom24.mediaset.it