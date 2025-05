Merano, la neo-sindaca Katharina Zeller rifiuta la fascia tricolore

A meno di 24 ore dalla sua elezione, la neo-sindaca di Merano, Katharina Zeller, è al centro di una controversia per aver rifiutato di indossare la fascia tricolore durante la cerimonia di insediamento. Il gesto ha suscitato reazioni contrastanti e acceso un dibattito sull’identità e le tradizioni istituzionali.

Il gesto controverso durante l’insediamento

Durante la cerimonia ufficiale nell’aula del consiglio comunale, l’ex sindaco Dario Dal Medico ha consegnato a Zeller la fascia tricolore, simbolo dell’autorità comunale. Zeller, tuttavia, ha esitato, ha preso la fascia e l’ha appoggiata sul tavolo, rifiutandosi di indossarla nonostante l’insistenza di Dal Medico. La scena è stata immortalata da fotografi e giornalisti presenti, scatenando immediatamente una serie di reazioni.

Reazioni politiche e sociali

Il gesto di Zeller ha suscitato critiche da parte di esponenti politici e cittadini. L’assessore Christian Bianchi ha definito l’atto “un grave affronto nei confronti di tutti gli italiani”. Sui social media, molti utenti hanno espresso indignazione, definendo il comportamento della sindaca “vergognoso” e “irrispettoso delle istituzioni”.

Il contesto politico di Katharina Zeller

Katharina Zeller, 38 anni, è stata eletta sindaca di Merano al ballottaggio del 18 maggio 2025, superando l’uscente Dario Dal Medico. Figlia della senatrice Julia Unterberger e dell’ex parlamentare Karl Zeller, entrambi esponenti della Südtiroler Volkspartei (SVP), Zeller ha costruito la sua campagna elettorale puntando su un elettorato liberale e “linguisticamente trasversale”, ottenendo il sostegno anche di una parte della sinistra italiana attraverso la lista “Merano Coraggiosa”

Possibili implicazioni e sviluppi futuri

Il rifiuto della fascia tricolore da parte di Zeller potrebbe avere ripercussioni politiche, soprattutto in una regione come l’Alto Adige, dove le questioni identitarie e linguistiche sono particolarmente sensibili. La SVP, partito di riferimento della nuova sindaca, dovrà gestire le tensioni interne e le reazioni dell’opinione pubblica. Nel frattempo, Zeller non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito al suo gesto, lasciando spazio a speculazioni e interrogativi sulle sue motivazioni.

