Referendum, Piantedosi: ‘appello all’astensione è legittimo’

“Appello all’astensione? In democrazia tutto è possibile: l’appello all’astensione e l’appello, invece, alla partecipazione al voto. L’appello all’astensione come metodo anche di partecipazione democratica, come l’ha qualificato qualcuno che l’ha fatto, credo che sia una cosa legittima in democrazia. Io, però, non faccio appelli, io sono il ministro dell-Interno, quindi devo disciplinare l’esercizio del diritto di voto”.

Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a Napoli, a margine di un incontro organizzato da Noi Moderati, rispondendo ad una domanda sui referendum dell’8 e 9 giugno. Quando gli viene chiesto se andrà a votare il Guardasigilli ha risposto “Vedrò, ci penserò, io decido sempre alla fine”. (askanews)