Droga nel pannolino del figlio di un anno: arrestato marocchino

MILANO – Era a passeggio con il figlio di un anno nel passeggino. Poteva sembrare un papà come tanti che accudiva un bambino. Ma qualcosa è parso subito strano ai poliziotti del commissariato Scalo Romana e al personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, impegnati martedì in un controllo del territorio in zona.

In via Dei Cinquecento il 34enne è stato fermato e gli agenti gli hanno chiesto i documenti: dagli accertamenti è emerso che fosse irregolare sul territorio così prima di seguire il personale in questura ha contattato la compagna che è giunta sul posto per prendere in affidamento il piccolo. A lei il 34enne ha consegnato la borsa che aveva al seguito che conteneva gli effetti personali e gli accessori per il cambio del figlio. Insieme ai pannolini però c’era anche la droga.

In un sacchettino nascosto all’interno di uno dei cambi c’erano 11 grammi di hashish. Il controllo è poi proseguito a casa, in via Osimo, dove sono spuntati altri 60 grammi della stessa sostanza stupefacente e un bilancino di precisione. Per lui scono scattate le manette.

270 persone controllate dalla polizia

Il 34enne non è stato l’unico a finire in manette nel pomeriggio di martedì nell’ambito del servizio che ha portato al controllo di 270 persone. La polizia ha arrestato anche un connazionale sorpreso in corso Lodi con della cocaina e dell’hashish.

