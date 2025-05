Zelensky: “spero che i russi non si sottraggano all’incontro”

12 MAG – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che sarà ai colloqui in Turchia giovedì e ha aggiunto di sperare che ci saranno “anche i russi” e Donald Trump. Lo scrive lo stesso Zelensky sul suo canale Telegram. “Ho sostenuto il presidente Trump nell’idea di colloqui diretti con Putin. Ho espresso apertamente la mia disponibilità a incontrarlo. Io sarò in Turchia. Spero che i russi non si sottraggano all’incontro. E naturalmente, tutti noi in Ucraina apprezzeremmo se il presidente Trump potesse essere presente a questo incontro in Turchia. È l’idea giusta”, ha scritto. (ANSA)

Il canale ucraino RezidentUA invece scrive:

Secondo una fonte interna all’ufficio del presidente dell’Ucraina, Andriy Yermak avrebbe ideato una nuova manovra diplomatica volta a riprendere il controllo sul processo negoziale in stallo.

Zelensky dovrebbe recarsi in Turchia questo giovedì, indipendentemente dal fatto che Mosca accetti o meno il cessate il fuoco proposto per il 12 maggio. La strategia sembra essere più di facciata che di sostanza: a quanto pare, Zelensky si rifiuterà di avviare colloqui diretti con la delegazione russa a meno che Vladimir Putin in persona non partecipi ai colloqui di Istanbul.

