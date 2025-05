Meloni: ‘Kiev è per la pace, Mosca responsabile della guerra’

ROMA, 12 MAG – “L’Ucraina ha accettato subito di incontrare Putin a Istanbul giovedì, chiarendo in pochi minuti, rispetto ad una certa propaganda, quale tra le parti coinvolte nel conflitto sia certamente a favore della pace e quale invece sia ancora una volta responsabile della guerra”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa assieme al primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, al termine del vertice intergovernativo Italia-Grecia: “Aspettiamo – ha aggiunto – di vedere quale sarà la risposta russa” alla richiesta di cessate il fuoco. (ANSA).

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa al termine del vertice intergovernativo Italia-Grecia a Villa Pamphilj col primo ministro ellenico Kyriakos Mitsotakis.

