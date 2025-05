Berlino non pubblicherà più dettagli sulle armi fornite a Kiev

Friedrich Merz è pronto ad aumentare il sostegno a Kiev e, sotto la sua guida, la Germania non pubblicherà più i dettagli sui sistemi di armi che rifornisce all’Ucraina. Lo riferiscono i media tedeschi. “Quella di oggi è stata la maggiore iniziativa diplomatica degli ultimi mesi se non degli ultimi anni, per mettere fine alla guerra in Ucraina”, ha detto al Tagesthemen il cancelliere, che oggi è stato a Kiev.

“Noi daremo sostegno all’Ucraina al punto che avrà la chance di continuare a difendersi da questa aggressione”, ha continuato, spiegando che sia immaginabile che il governo finanzi l’Ucraina in modo che sia in grado di produrre più armi proprie. Il neo cancelliere non ha chiarito se consegnerà i Taurus, sempre negati da Scholz in passato, ma ha spiegato che in futuro Berlino non renderà più pubblici i dettagli dei sistemi di armi che fornirà agli ucraini. “La Russia ha iniziato questa guerra e la Russia deve dare un segnale chiaro di volerla chiudere”, ha concluso. tgcom24.mediaset.it