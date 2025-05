Trump firma programma per fermare ‘l’invasione dei migranti illegali’

Il presidente statunitense Donald Trump ha firmato ieri un ordine esecutivo per creare un programma finanziato a livello federale per porre fine a quella che ha definito una “invasione” dei migranti illegali: il piano prevede voli ad hoc e un “bonus di uscita” per chiunque desideri lasciare gli Stati Uniti in modo “volontario e permanente”.

In una dichiarazione pubblicata sul sito web della Casa Bianca, Trump si è scagliato contro gli immigrati, accusando di “invasione su vasta scala” coloro che soggiornano illegalmente negli Stati Uniti.

“Gli immigrati clandestini che soggiornano in America subiscono punizioni, tra cui l’espulsione improvvisa, in un luogo e con modalità a nostra esclusiva discrezione.”

“A TUTTI GLI IMMIGRATI CLANDESTINI: PRENOTATE SUBITO IL VOLO GRATUITO!”, ha scritto Trump in un post su Truth Social. La promessa di una ricompensa è stata accompagnata dalla minaccia di sanzioni e pene detentive per coloro che violano la legge sull’immigrazione. ANSA