Milano, 50enne accoltellato da detenuto “affidato al lavoro esterno”

È un detenuto di Bollate l’uomo ricercato a Milano per aver accoltellato all’alba un uomo di 50 anni, di origine egiziana, rimasto gravemente ferito

È successo all’esterno di un hotel in via Napo Torriani, nei dintorni della Stazione Centrale. L’aggressore, un 35enne originario di Napoli, aveva accesso al lavoro esterno e ha violato l’obbligo di rientro. Lavorava nell’albergo dove si è verificata la lite e dove lavorava anche la vittima dell’accoltellamento, colpita al collo e al torace. Subito dopo l’aggressione, il 35enne è scappato.

Gli investigatori sono impegnati nella ricerca del fuggitivo, mentre la Scientifica sta effettuando rilievi all’esterno e all’interno della struttura alberghiera. Il 50enne, trasportato all’ospedale Niguarda, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Intanto, una dipendente dell’albergo risulta scomparsa da venerdì. Non è ancora chiaro se vi sia una correlazione tra l’aggressione e la sparizione della donna.

Il ferito, Hani Fouad Abdelghaffar Nasra, italiano con origini egiziane, incensurato, si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Niguarda, dove è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico per ridurre i danni delle lesioni. Il presunto aggressore, Emanuele De Maria, lo avrebbe colpito cinque volte: una al torace, due alla schiena, una al braccio e una, profonda, al collo, interessando carotide e giugulare. La sua prognosi è riservata.

Il 35enne era in carcere per omicidio

Il detenuto doveva scontare una pena definitiva per un femminicidio avvenuto nel 2016 a Castel l Volturno, in provincia di Caserta. Aveva sgozzato una prostituta tunisina di 23 anni in un hotel al centro di episodi di spaccio e prostituzione. Dopo un periodo di latitanza, era stato catturato in Germania nel 2018. L’uomo era affidato al lavoro esterno e faceva il receptionist nell’hotel dove è avvenuta la lite degenerata nell’aggressione. La vittima, invece, lavorava come barman, sempre nella stessa struttura. Secondo le prime informazioni l’uomo ricercato non era rientrato in carcere, la scorsa notte, e alle 6 si è presentato in hotel dove poi si è verificato l’accoltellamento.

Scomparsa una dipendente dell’hotel

Intanto, la polizia ha confermato che una dipendente dell’hotel risulta scomparsa da venerdì. La donna, una 51enne cingalese, che lavora al bar, proprio dove era addetto il fuggitivo, non si è presentata al lavoro e i parenti ne hanno denunciato la scomparsa a Cinisello Balsamo (Milano), dove vive. Non è ancora chiaro se tra la sparizione della donna e l’aggressione vi sia un collegamento. www.tgcom24.mediaset.it