STRASBURGO – “L’Europa non è un bancomat per gli stati nazionali: il budget europeo deve essere gestito dalle autorità comunitarie, in modo trasparente, al livello europeo. L’approccio di usare le risorse europee al livello nazionale non porta molto lontano”.

Lo ha detto il presidente del gruppo popolare al Parlamento europeo, Manfred Weber, a margine della sessione di Strasburgo. ANSA EUROPA