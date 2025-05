Turista prova a scavalcare l’inferriata del Colosseo, cade e resta infilzato

Un uomo di 47 anni, cittadino americano ma residente a Taiwan, è rimasto trafitto da un’inferriata mentre cercava di scavalcare una recinzione in piazza del Colosseo

Venerdì, verso le 17.00, il turista, rimasto infilzato, non riusciva più a staccarsi dalla palizzata e perdeva molto sangue. Dopo urla di dolore ha perso i sensi ed è rimasto esanime, appeso all’inferriata. Numerose persone presenti in zona hanno assistito alla scena e hanno allertato i soccorsi.

Il personale sanitario, una pattuglia dei Carabinieri e un equipaggio della Finanza sono arrivati dopo pochi minuti. Ora l’uomo è ricoverato in gravi condizioni ma considerato fuori pericolo di vita.

I soccorsi Il personale sanitario ha soccorso il ferito mentre ancora era appeso alla recinzione e il medico ha subito notato che l’uomo era rimasto lesionato nella zona lombosacrale, con un ferita profonda che non gli permetteva movimenti.

Dopo essere stato sedato è stato estratto con un’operazione non semplice che è durata più di 20 minuti. Una volta estratto, il ferito è stato stabilizzato sul posto con una fasciatura compressiva per contenere l’emorragia e poi trasportato d’urgenza in ospedale. Arrivato in ospedale, l’uomo è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica e la ferita è stata chiusa con oltre 80 punti di sutura.

Le indagini

Non è ancora stata chiarita la dinamica precisa dell’accaduto. L’uomo, in stato di incoscienza per alcune ore dopo l’incidente, sarà ascoltato dai Carabinieri per fornire la propria versione dei fatti. Al momento si ipotizza che il gesto sia stato motivato solo dal desiderio di osservare più da vicino il Colosseo.

La vacanza a Roma

Secondo le informazioni raccolte, il turista si trovava a Roma da pochi giorni con la famiglia ed alcuni amici, alloggiando in una pensione del centro storico. Il gruppo aveva già visitato diversi monumenti della città. Gli amici dell’uomo, ascoltati dagli inquirenti, non hanno fornito dettagli utili per chiarire il motivo del gesto.

