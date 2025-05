Trump ordina la riapertura del carcere di Alcatraz

Donald Trump ha annunciato di aver ordinato di ricostruire e riaprire il carcere di Alcatraz, la famigerata prigione federale situata su una piccola isola della California chiusa ormai sessant’anni fa. Il carcere ospiterà “i criminali più spietati e violenti d’America”, ha scritto il presidente americano su Truth aggiungendo che la prigione sarà “sostanzialmente ampliata”.

Donald Trump ha dichiarato in un’intervista televisiva di non sapere se deve rispettare la Costituzione degli Stati Uniti, il documento giuridico fondante della nazione, in merito al tema dei migranti e di un giusto processo. “Non lo so. Sembra… potrebbe dirlo, ma se si parla di questo, allora dovremmo fare un milione, due milioni o tre milioni di processi. Abbiamo migliaia di persone che sono… alcuni assassini, altri spacciatori e alcune dell persone peggiori sulla Terra: sono stato eletto per cacciarli da qui, e i tribunali mi stanno impedendo di farlo”, ha proseguito.

Alla domanda se in quanto Presidente non avesse il dovere di far rispettare comunque la Costituzione, ha replicato: “Non lo so. Di nuovo, ho avvocati degli brillanti che lavorano per me, e che ovviamente rispetteranno quanto stabilito dalla Corte Suprema”, che ha già messo in chiaro che il rispetto dei diritti fondamentali è necessario. tgcom24.mediaset.it