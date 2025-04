Covid, 7 procure indagheranno su “tachipirina e vigile attesa”

(DIRE) Roma, 29 apr. – “Apprendiamo da un articolo de La Verità pubblicato stamattina che sette procure italiane indagheranno d’ufficio per omicidio colposo relativamente al tema della ‘tachipirina e vigile attesa’. Ciò a seguito della denuncia dei parenti delle vittime. Come Fratelli d’Italia sostiene da cinque anni, ossia fin dall’inizio della pandemia, la linea guida diramata dal Ministero della Salute sul trattamento sanitario dei pazienti contagiati da Covid desta ancora oggi enormi perplessità, suffragate anche da studi scientifici.

Lascia attoniti che l’allora ministro Speranza insista ancora oggi nel negare che le autorità sanitarie di allora raccomandassero ‘tachipirina e vigile attesa’, liquidando la faccenda come un’invenzione dei cosiddetti ‘no vax’. Ne dovrà invece rispondere agli italiani e alla giustizia”. Così in una nota il deputato Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid.

https://t.me/PaoloBellavite/10913