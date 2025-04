Colpisce rivale con coccio di bottiglia alla gola: arrestato libico

ROMA – Una lite in strada è finita nel sangue a San Lorenzo. Un uomo, armato di coccio di bottiglia, ha ferito al collo e al volto il rivale tentando di ucciderlo. L’episodio violento è avvenuto lo scorso 24 aprile, intorno alle 19, in via dei Sabelli. A dare l’allarme un gruppo di passanti che ha chiamato il numero unico per le emergenze. Sul posto la polizia di Stato e il 118.

Gli agenti dei commissariati di Sant’Ippolito e di San Lorenzo hanno subito soccorso l’uomo a terra che aveva ferite da taglio su tutto il corpo. Molto gravi quelle sul volto e alla gola. I sanitari dell’Ares 118 lo hanno subito trasportato presso il policlinico Umberto I in codice rosso, dov’è tutt’ora ricoverato. Dopo una breve ricerca in zona, i poliziotti hanno trovato l’aggressore. Si tratta di un uomo di 38 anni di nazionalità libica, tratto in arresto per tentato omicidio e portato a Regina Coeli.

