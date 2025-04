Massa Carrara, Asl cerca 10 specialisti per curare i migranti

L’Asl cerca dieci specialisti per curare la salute degli immigrati richiedenti asilo e rifugiati

Un nuovo progetto per cui l’Azienda sanitaria ha pubblicato un bando per trovare quattro psicologi, due ostetriche, due educatori professionali e due assistenti sociali. Il costo complessivo dell’operazione sarà di 249mila e 480 euro, che serviranno a coprire le spese del personale. Il progetto si chiama ‘Prosit’, acronimo di Promuovere servizi interdisciplinari territoriali, come detto a favore di richiedenti asilo e rifugiati politici.

I dieci professionisti lavoreranno in area vasta tra Livorno e Massa Carrara in un momento in cui gli sbarchi nel nostro porto sono ancora numerosi. Un programma tutto toscano approvato dal ministero dell’Interno, che mira a dare una risposta ai bisogni di salute di richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati in condizioni di vulnerabilità, con un focus particolare sulla salute mentale e sulla salute materno-infantile, sessuale e riproduttiva. […]

