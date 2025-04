Fiaccolata 25 aprile a Torino: pugni, calci, e bandiere in faccia

Pugni e calci e persino aste di bandiere date in faccia, con un ragazzo ferito. Tensione questa sera, giovedì 24 aprile, prima della fiaccolata in vista del 25 aprile, in piazza Arbarello, nel centro di Torino. Pochi minuti prima della partenza del corteo sono volati insulti e successivamente botte tra due fazioni opposte.

Da una parte Radicali, Italia Viva, Azione e + Europa, capeggiati dal consigliere comunale Silvio Viale. Dall’altra i giovani del servizio d’ordine del corteo e alcuni membri di Anpi. L’ala guidata da Viale si è presentata con bandiere dell’Ucraina e dell’Unione europea e con uno striscione con sopra scritto “La resistenza ucraina è la resistenza europea”. Ne è nato un parapiglia, sedato solamente dagli agenti di polizia in tenuta antisommossa. I poliziotti hanno formato un “cordone” tra le due opposte fazioni. Prima però, sono volate botte. Durante il parapiglia, un ragazzo del servizio d’ordine si è visto arrivare il manico della bandiera sul collo.

Poi, dopo il corteo, in piazza Castello, al termine del discorso delle autorità, i manifestanti si sono scontrati con la polizia nel tentativo riuscito di prendersi il palco. In seguito, si sono diretti in piazza Palazzo di Città fra fumogeni, slogan contro la Nato e bandiere della Palestina. (video CronacaQuiTorino)