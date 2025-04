Accordo tra Italia e Banca Mondiale per lo ‘sviluppo sostenibile’ in Africa

L’Italia e la Banca Mondiale hanno firmato un accordo per lo sviluppo sostenibile in Africa, integrando i recenti contributi del Paese allo sviluppo multilaterale e aumentando del 25% il suo sostegno finanziario all’Ida, il braccio della Banca Mondiale che assiste gli Stati a basso reddito. È quanto si legge in una nota dell’istituto di Washington.

L’accordo di co-finanziamento accelera il Piano Mattei per l’Africa, “l’iniziativa di punta dell’Italia per promuovere una crescita equa attraverso investimenti in energia, infrastrutture e capitale umano”. tgcom24.mediaset.it