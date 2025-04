25 aprile, Brigata Ebraica in piazza a Roma: “Sempre antifascisti”

Il corteo della Brigata Ebraica e’ arrivato a piazzale Ostiense per le celebrazioni del 25 aprile, aprendo con lo striscione “25 aprile, antifascisti sempre” e deponendo corone d’alloro in memoria dei caduti. Presenti Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunita’ Ebraiche Italiane, il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni e il presidente della Comunita’ Ebraica di Roma Victor Fadlun.

Dall’altro lato della piazza, blindata dalle forze dell’ordine, oltre 300 manifestanti Pro-Palestina hanno intonato slogan come “assassini”. “Il 25 aprile e’ la nostra data, simbolo di una liberta’ conquistata e da difendere contro il riemergere dell’antisemitismo”, ha dichiarato Fadlun. Noemi Di Segni ha invitato a non permettere che la memoria e i principi costituzionali vengano strumentalizzati per legittimare fondamentalismi.La manifestazione si e’ svolta sotto stretta sorveglianza per evitare tensioni. Servizio di Davide Di Carlo. ANSA