Zelensky: ‘raid russi devono cessare incondizionatamente’

I raid russi “devono cessare immediatamente e incondizionatamente”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che è atterrato all’alba a Pretoria, ha deciso di abbrevia la sua visita ufficiale in Sudafrica per tornare in patria sull’onda delle notizie sugli attacchi missilistici della scorsa notte su Kiev, che hanno fatto almeno 9 morti e 70 feriti.

“Annullerò parte del programma per questa visita e tornerò in Ucraina subito dopo l’incontro con il presidente del Sudafrica”, Cyril Ramaphosa, ha dichiarato sui social media Zelensky, arrivato nel Paese poche ore prima.

Commentando poi su X il raid su Kiev, il leader ucraino ha scritto: “Sono passati 44 giorni da quando l’Ucraina ha accettato un cessate il fuoco completo e la cessazione degli attacchi…

E sono 44 giorni che la Russia continua a uccidere il nostro popolo”. I raid russi, ha concluso Zelensky, “devono cessare immediatamente e incondizionatamente”. ANSA