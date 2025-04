Schlein: “Papa non merita l’ipocrisia di chi deporta migranti e nega la crisi climatica”

“La scomparsa di papa Francesco ci priva di una voce significativa che ha saputo interrogare credenti e non credenti, merita il nostro cordoglio; quello che non merita e’ l’ipocrisia di chi non ha mai dato ascolto ai suoi appelli ed oggi cerca di seppellire nella retorica il suo potente messaggio, di chi deporta i migranti, toglie i soldi ai poveri, nega l’emergenza climatica e nega le cure a chi non se le puo’ permettere”.

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla commemorazione di Papa Francesco a Montecitorio. “I parlamentari di maggioranza non applaudono l’intervento di Elly Schlein in ricordo di Papa Francesco. ANSA