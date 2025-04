“Vi brucio”, tunisino minaccia poliziotti con accendino e coltello: arrestato

I poliziotti lo fermano per un controllo e nel giro di nulla minaccia di dare fuoco agli agenti con un accendino e poi li minaccia con un coltello

MILANO – Il protagonista è un tunisino di 28 anni, in Italia da pochi mesi. Quando intorno al mezzogiorno del lunedì di Pasquetta i poliziotti gli hanno chiesto i documenti durante un controllo, nei pressi della Stazione Ferroviaria di Lambrate, a Milano, la sua reazione è stata del tutto inaspettata. Ha prima tirato fuori un accendino e urlato agli agenti “vi brucio”. A questa prima minaccia, ha poi aggiunto una più concreta quando ha tirato fuori un coltello.

Immobilizzato, per lo straniero si sono aperte le porte del carcere. Pochi giorni prima, il 10 aprile, spiega la questura di Milano, aveva reagito in modo del tutto analogo durante un controllo di polizia a Bergamo. In quell’occasione era stato fermato, denunciato e rilasciato.

